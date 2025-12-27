コスモエネルギーホールディングスはこのほど、グループ会社であるコスモ石油の中央研究所(所在地：埼玉県幸手市/茨城県猿島郡五霞町)が地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定されたと発表した。コスモエネルギーグループの事業所が「自然共生サイト」に認定されるのは今回が初となる。コスモ石油中央研究所が「自然共生サイト」に認定○■生物多様性や地域社会との連携に関する取り組みを評価「自然共生サイト」