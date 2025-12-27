インスタグラムで報告男子ゴルフの松山英樹（LEXUS）がインスタグラムを更新。ストーリーズに載せた日本の超大物との2ショットに反響が広がっている。豪華な“共演”だった。黒のジャケット姿でサムアップポーズを決めた松山。その隣に並んだのは、ロックバンド｢ONE OK ROCK｣のTakaだ。鳥焼き店「縁天」を訪れ、店の前で松山と同じポーズを見せて写真におさまった。Takaがインスタグラムで公開した2ショット写真を、松山が