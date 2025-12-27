Photo: haco 2025年1月21日の記事を編集して再掲載しています。やってもやってもキリがない、日々の床掃除。あまり掃除好きでない私は「いかに楽をするか」、そればかり考えています。掃除機を持って上の階や階段を行き来するのも時には面倒で…。でも使い捨てシートタイプのワイパーは、シートを頻繁に取り換えたり、なくなったら買ったりするが面倒。それに細かいホコリが取れない気がする