AOKIは、12月1日、AOKI公式オンラインショップにおいて、Atlasが開発したAIエージェント技術「EC Agent」を導入した。公式オンラインショップのユーザーに対し、個々の嗜好に基づいた最適な商品を提案することで、きめ細やかな購買体験を提供するとともに、デジタル領域におけるサービス向上への取り組みを強化していく。AOKIが「EC Agent」を導入昨今、オンラインショッピングの需要が高まる中で、膨大な商品の中から「自分に合う