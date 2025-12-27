結婚後、初めて迎えたお正月。ごちそうを用意し独り身の姑を我が家に招待したのですが、そのときに言われた言葉を未だに忘れることができません。筆者が体験したエピソードを紹介します。 手作りおせち これは、結婚後初めて迎えたお正月の出来事です。 私はかれこれ十数年間おせちを手作りしています。作ること自体が年末の楽しみのひとつとなっており、結婚後初めて迎えるお正月でも例年通りおせちを作ることに。 姑