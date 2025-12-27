ABCテレビの東留伽アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新。同日に大阪市内で行われた「オールスター 紅白オペラ歌合戦 2025」で司会を務めたことを報告した。 【画像】テレビでは見られない!?口紅を塗る表情にドキッとしちゃいます 「#紅白オペラ歌合戦#司会 #2025#今年もありがとうございました」と投稿。「紅組にぴったりのドレスを新調していただき臨んだ紅白オペラ歌合戦」とつづり、オフシ