エーザイ（4523、東証プライム）。投資家が着目しているのは、認知症薬（レケンビ）&抗がん剤（レンビマ）。12月9日発信の最新ニュースリリースも『早期アルツハイマー病治療薬「レケンビ」、中国において商業健康保険の革新的医薬品に収載』、と題するもの。【こちらも】「論語と算盤」が社是、渋沢栄一翁の「匂い」を覚える清水建設株とどう向き合うか会社四季報（前号）材料欄も【中国】の見出しで、「肝細胞がん患者数