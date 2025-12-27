地球外の文明を地球上から探しだす試みである地球外知的生命体探査(SETI)は、人類の夢であると同時に研究者の一大テーマでもあります。ではもしSETIが成果を上げ、地球外文明の発見に成功した場合、一体どうすればいいのでしょうか？そういった疑問に対する国際宇宙航行アカデミー(IAA)の示した回答について、主任設計技師でありライターのAndrew Tomaswick氏は宇宙・天文学ニュースサイトのUniverse Todayに投稿しました。What Do