8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、26日発売のファッション雑誌『Oggi』2月号（小学館）で自身の仕事論を語る連載「照れワーク」に登場する。3回目のテーマは「心を動かすプレゼン術」を語っている。【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨プレゼン術について質問すると、「ふだんから仕事に対してきちんと向き合い、一緒に仕事をする人たちに信頼してもらうことが第一」と菊池。いきなりの意表を突かれるような回答に驚きつ