年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが、きょうピークを迎えます。東海道新幹線はきょうが下りのピークで、午前中に東京駅を出発する「のぞみ」はほぼ満席です。大阪に帰省する人「両親と親戚に会うのが楽しみ」「たこ焼きとかおいしい物をたくさん食べたいです」滋賀に帰省する人「結構長い間（休みを）いただいていて（1月）9日とかまで休みなので。のんびり過ごせると思うので、地元の友達とかにも会って楽