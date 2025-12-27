きのう夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線でトラックなど50台以上が絡む事故があり、女性1人が死亡し、26人がけがをしました。関越道の一部区間は今も通行止めが続いていて、解除の見通しは立っていません。報告「乗用車やトラックが、黒く焼け焦げているのが確認できます」きのう午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で、スリップした中型トラックに大型トラックが衝突するなど、50台以上が絡む事故があり