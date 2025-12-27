群馬県みなかみ町の関越自動車道で２６日夜に発生した多重事故は、止まった車の列で炎が燃え広がり、少なくとも１６台が炎上した。年の瀬を迎え、帰省客が利用するはずの高速道路は、瞬く間に悲惨な光景に変わった。（前橋支局吉田瑞希）焼けた車の列に黒焦げの電光掲示板、ひしゃげたガードレール――。事故発生から約５時間後の２７日午前０時半頃に入った現場は煙の臭いが充満した灰色の世界で、車の持ち主たちはぼう然と