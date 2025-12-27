モデルでタレントの近藤千尋（36）が26日放送のABEMA「秘密のママ園」（後9・00）に出演。3児の子育てについて語った。トークテーマは「理想の子供の数は？」。近藤は8歳の長女、5歳の次女、1歳の三女を育てている。1児の母でタレントの峯岸みなみが「大変ではありますよね？」と聞くと、近藤は「大変。やっぱり今まだ子育て真っ最中なので」と苦労をにじませた。一方、「上2人がけっこう協力していろいろやってくれるから、