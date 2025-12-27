乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の先行カット第7弾が27日、公開された。背中が大きく空いた、艶やかで真っ赤なドレスを着たカットとなった。梅澤は「ドレスに合ったロマンチックなムードがお気に入り。写真集全体を通しても印象的なカットですし、私らしい大人っぽさが詰まった1枚だと思います」とコメントを寄せた。同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。フ