年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュが始まりました。JR秋田支社によりますと秋田新幹線は26日1月4日までの期間、去年より4本多い103本の臨時列車を運行しています。27日は上り下りともに終日ほぼ満席となっています。JR秋田駅では年末年始をふるさとで過ごそうと帰省した人たちが家族などとの再会をよろこぶ姿が見られました。27日は空の便も秋田空港、大館能代空港ともに多くの利用が見込まれています。Uター