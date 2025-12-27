料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。バゲットを1本買うと、食べ切る前に固くなっちゃう事、ありますよね。そんな時にオススメなのが、パンプディング！今回は、季節のフルーツのリンゴを加えたパンプディングをご紹介しますね。【詳細】他の記事はこちらりんごのパンプディングを作るのにかかる時間約70分りんごのパンプディングのカロリー約685kcal／1人分固くなったバゲットで絶品！りんごのパ