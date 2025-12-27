アーセナルの主力が復帰に近づいているようだ。『Sky Sports』によると、今季膝の怪我で離脱が続いているドイツ代表のカイ・ハフェルツのメンバー入りが近づいているようだ。すでにトレーニングには復帰しており、クラブのSNSではハフェルツのトレーニングの様子が確認できる。同メディアではミケル・アルテタ監督がハフェルツの状態に言及。第18節ブライトン戦のメンバー入りは明言しなかったが、カラバオ杯クリスタル・パレス戦