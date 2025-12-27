26-26シーズンも12月下旬に差し掛かり、リーグ戦は中盤を迎えている。『Opta』では今季のプレミアリーグのここまでのスタッツを振り返っており、その中で注目したのが選手のスピードだ。今季の前半戦、最も早かったのはウルブズのDFジャクソン・チャチュアだ。24歳、カメルーン代表のSBで、彼の記録は時速37.3km。次にトッテナムのディスティニー・ウドギ(時速36.3km)、マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・エンベウモ(時速