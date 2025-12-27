東京モノレールは、Hogalee氏がデザインしたラッピング列車を12月23日から2026年11月30日まで運行する。駅や車両を日本の今や伝統文化を発信する空間とする取組み「TOKYO ART＆CULTURE」の一環。作品タイトルは「Chiral」で、「颯爽として元気で都会的で、海風を受けて髪がなびく女性」をコンセプトにデザインした。車両は10000形1編成（10021編成）を使用する。車体側面では海側と山側にそれぞれ3か所ずつ、車内壁面では各車両に