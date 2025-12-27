大きな荷物を持って移動する旅行中、「貴重品だけを持って身軽に動きたい」と思うシーンは多いもの。そんな願いを叶えてくれるのが、ダイソーの「トラベルショルダーバッグ」です。手のひらサイズに折りたためるポケッタブル仕様で、驚くほどの軽さと実用性を兼ね備えています。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルショルダーバッグ価格：￥220（税込）サイズ（約）：18×14cm販売ショップ：ダイソーJANコード：4550