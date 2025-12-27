8700トン級の巨体、その実力は「未知数」北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）メディアは2025年12月25日、金正恩総書記が「核動力戦略誘導弾潜水艦」の建造事業を現地指導したと報じました。「核動力戦略誘導弾潜水艦」とは「戦略ミサイル搭載原子力潜水艦」、いわゆる「戦略原潜」のことです。【うぉデッカ…!!】北朝鮮が公開した国産原子力潜水艦を色んな角度からイッキ見（画像）北朝鮮は数年前から原子力潜水艦の開発と建造を