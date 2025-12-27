年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュがきょうピークを迎えています。広島駅の新幹線ホームは大きな荷物を手にした帰省客らで朝から混雑しています。JR西日本によると、27日の「のぞみ」の下りは終日ほぼ満席だということです。■福岡に帰省「夫の両親と家族に会えるのが楽しみ」「実家で毎年出てくる手羽先がすごくおいしいので今回初めて食べるので一緒に食べられたら」■東京から広島に帰省Qおばあちゃ