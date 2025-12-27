道内は日本海側を中心に大荒れの天気が続いています。（２０２５年１２月２７日）JRも特急など117本が運休していて、帰省客の移動に影響が出ています。道内は強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に大荒れの天気が続いています。石狩市浜益では最大瞬間風速が22.4メートル、留萌市では20.9メートルを観測していて、現在も暴風雪警報が発表されています。また降雪量も留萌市幌糠で43センチ、旭川で36センチなど