インフルエンザの1医療機関あたりの報告数で鹿児島は全国で2番目の多さとなっています。厚生労働省によりますと、12月21日までの1週間に全国の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は12万6127人でした。このうち、鹿児島は前の週より80人多い4363人で9週連続増えました。1医療機関あたりの報告数は76.54人で、宮崎に次ぎ全国で2番目に多くなっています。帰省などで大人数で集まる機会が増える年末年始。県は重