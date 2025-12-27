27日午前10時半ごろ、大阪府吹田市のファミリーレストランで火事があり、消防が現在、消火活動を続けています。午前10時半ごろ、大阪府吹田市で「ダクトから火が出ている」と従業員から消防に通報がありました。現場はファミリーレストラン「トマト＆オニオン」で、現在、消防が消火活動を続けています。いまのところ、延焼などは確認されていません。店は開店前で客はおらず、従業員は全員避難して無事だということです