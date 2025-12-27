「那智の滝」に架かる大しめ縄を張り替える神職＝27日午前、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社のご神体「那智の滝」で27日、滝の上に架かる長さ約26メートルの大しめ縄が張り替えられた。迎春準備の恒例行事として毎年行われている。高さ約133メートルの滝の落ち口で白装束に烏帽子姿の神職が命綱を着け、慎重に作業。神職の小賀真樹さん（54）は「馬が駆けるような、勢いのある明るい年になれば