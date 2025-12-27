厚生労働省は２０２４年末時点の国内医師数が３４万７７７２人で、過去最多だったとする調査結果を公表した。しかし、人口あたりの医師数は最多の徳島県と最少の埼玉県で１・８倍の差があり、医師の偏在が浮き彫りになっている。医師数は、現在の方法で調査を始めた１９８２年以来、増加が続く。１６万７９５２人だった８２年と比べると、今回は２倍に達した。都道府県別にみると、人口１０万人当たりの医師数は徳島で３４５