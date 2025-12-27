明治安田J3リーグのザスパ群馬は27日、北海道コンサドーレ札幌から育成型期限付き移籍で加入していたFW中島大嘉選手との期限付き移籍期間延長を発表。なお、移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日までとなっている。現在23歳の中島は、国見高校から北海道コンサドーレ札幌に入団。これまで名古屋グランパスや藤枝MYFC、水戸ホーリーホックへの期限付き移籍を経験し、今年6月に群馬へと育成型期限付き移籍した。しかし、加入