年末年始を県内で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まり、金沢駅は、朝から家族連れなどで混雑しています。最大で9連休となることしの年末年始。JRによりますと、東京方面からの北陸新幹線の指定席は、21本中18本が満席。自由席があるはくたかは3本中2本で、乗車率が100％を超えています。改札口では、家族や友人との久々の再会を喜ぶ人の姿が見られれました。■七尾に帰省する人Q楽しみにしていることは「友だちと会うので、今も会