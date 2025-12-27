県内は26日に引き続きところにより雪が降り、各地で今季一番の寒さとなりました。県内は冬型の気圧配置となり、寒気や気圧の谷の影響を受けています。そのため各地で気温が下がり明け方にかけて雪が降ったところがありました。■髙槌アナ「午前9時半すぎの兼六園です。手がかじかむほどの寒さなんですが、こちらでは多くの観光客の方が雪化粧をした景色を楽しんでいます」きょうの最低気温は金沢で氷点下0.4℃、輪島市三井で