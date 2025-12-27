毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「マイルの貯め方・使い方【後編】」です。菊地崇仁きくち・たかひとポイ活専門家。株式会社ポイ探代表取締役。100枚超のクレジットカードを保有・利用し、おトクな使い方を研究して情報を発信。マイル歴も長