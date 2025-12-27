年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎え、JR博多駅は混雑しています。27日午前、JR博多駅の新幹線ホームには、大きな荷物やお土産を持った家族連れなどが行き交っていました。■兵庫から帰省「今から鹿児島の実家に帰ります。ゆっくりして、家族といろんな話ができたらいいなと思います。」1月4日までは山陽新幹線と東海道新幹線の「のぞみ」は全席指定となっています。JR西日本によりますと、