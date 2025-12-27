【新華社北京12月27日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第19回会議は27日、第14期全人代第4回会議の開催に関する決定を採択した。決定によると、大会の議題に国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）の「綱要草案」の審査などを盛り込むことが提案された。