意図せず「希少」になってしまったクルマ「希少車」や「少量生産」と聞くとついつい心を惹かれてしまうが、メーカーは必ずしも意図的に生産台数を抑えているとは限らない。トヨタやホンダ、フォルクスワーゲンといった大手メーカーでさえ、意図に反して少量生産にとどまってしまうことがある。【画像】名車2CVの高級版？ 超希少な2ドア・クーペ【シトロエン・ビジューを詳しく見る】全19枚BMW 507（写真）のように、さまざまな理