将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と俳優のん（32）がABEMAの『年末指し納め対談』で初対面。両者が実際に盤を挟んだ指し納め式では、藤井竜王・名人が“名人級”の気遣いでのんをもてなした。【映像】指し納め式で使用された実際の彫埋駒のんは、将棋界をテーマにしたドラマ『MISS KING』で主人公を熱演。天才棋士役を演じるため、「朝食を食べる時も藤井竜王・名人の対局中継を見ていた」