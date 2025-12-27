けさの県内は冷え込みが厳しく、全ての観測地点で最低気温が0度を下回る冬日となりました。県内は雲が広がりところどころで弱い雪が降っています。最低気温は富山市で氷点下0.8度、高岡市伏木で氷点下1.2度など県内すべての観測地点で最低気温が0度を下回り、7つの観測地点で今シーズン一番の冷え込みになりました。日中は冬型の気圧配置が次第に緩みますが、県内は寒気の影響で雲が多い空模様となりそうです。夜には気圧の