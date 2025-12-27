群馬県の関越自動車道で26日夜、トラックなど50台以上が絡む事故があり、女性1人が死亡、26人がけがをした。26日午後7時半ごろ、関越道下りの水上インターチェンジ付近で、目撃者から「トラック同士の衝突」と110番通報があった。事故に遭ったドライバー：みんなブレーキを踏んだが、ハンドル操作ができない状態でどんどん突っ込んでくるような。警察によると、スリップしたトラックに後続車が追突するなど、合わせて50台以上が絡