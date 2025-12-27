アメリカ・テキサス州のコンビニエンスストアで、クリスマス直前に起きた大胆な窃盗事件。その一部始終をカメラがとらえていました。24日未明、テキサス州のコンビニの窓ガラスをたたき割って侵入する、黒ずくめの男。迷いなく向かった先にあったのは、ATMです。男がケーブルをくくりつけ、急いでその場を離れます。そして、次の瞬間。ATMは一瞬にして店の外に引きずり出されました。商品がなぎ倒され、店内はめちゃくちゃな状態に