Image: Apple もはや新年の恒例行事ともいえる、Apple（アップル）の初売り。2026年は、1月2日（金）から5日（月）までの4日間開催されますよ。せっかく買うならApple初売りで2026年の初売りでは、iPhone 16e、iPhone 16、またはiPhone 16 Plusを購入すると、初売り限定特別バージョンの「AirTag」がもらえます。来年の干支は午（うま）。今年の蛇デザインから必然的に馬デザインになるので