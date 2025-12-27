「ミスター長崎の船出」クラブの公式Xが、GK富澤雅也への感謝を綴る。「約10年前、法政大学から新卒で加入し、長崎一筋でクラブのために戦い続けてくれたトミさん。２度の“J１昇格"を共に掴み、クラブの歩みを誰よりも理解しながらプレーをしてくれた選手の１人です。GKチームの最古参として、仲間と競争し助け合い、情熱を絶やさず、サッカーに懸ける想いを練習から表現し続けて、長崎のゴールマウスに立ち続けてくれました