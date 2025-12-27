ウクライナの和平計画をめぐり、アメリカのトランプ大統領はゼレンスキー大統領について「私が承認するまでは何も持ってはいない」と述べ、和平計画の協議の進展には自身の賛同が欠かせないとの考えを強調しました。トランプ大統領は26日、ニュースサイト「ポリティコ」のインタビューに応じ、ゼレンスキー大統領について「私が承認するまでは、彼は何も持ってはいない」と主張し、「彼が何を用意しているかを見極めよう」と話した