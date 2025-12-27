26日夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道で雪によるスリップがきっかけとみられる車56台の絡む事故があり、1人が死亡、26人がケガをしました。現場から中継です。警察によりますと26日夜7時半ごろ、群馬県の関越道下り水上インターチェンジの出口付近で雪とみられる影響で、中型トラックがスリップして止まったところに、後続の車が次々と突っ込み乗用車やトラックなど56台が絡む事故となりました。また、火災も発生しました。この