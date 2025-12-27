静岡県三島市南二日町の横浜ゴム三島工場で複数の従業員が刃物で襲われるなどして１５人がけがをした事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された男が同工場の元従業員だったことが関係者への取材でわかった。同社によると、工場は昼と夜の２交代制で事件当時は従業員が交代する時間帯だったといい、県警が詳しい動機を調べている。発表によると、同市中、無職小山雅貴容疑者（３８）は２６日午後４時頃、同工場内で同社社員の男性