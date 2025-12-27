ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが停戦に応じれば東部の領土割譲を含む和平計画について国民投票を実施する考えを明らかにしました。ゼレンスキー大統領は26日、アメリカのニュースサイト「アクシオス」のインタビューに応じ、28日に予定されているアメリカのトランプ大統領との会談でロシアとの戦闘終結に向けた和平計画で合意したいと話しました。アメリカ側が提示したウクライナ東部の領土割譲を含む案についてはトラ