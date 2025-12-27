元乃木坂４６の高山一実が２７日に自身のインスタグラムでクイズ作家でふくらＰとの離婚を発表した。高山は「平素より応援してくださっている皆さまへ」と題し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました」と報告。「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守って