Ｊ２札幌は２７日、ＦＷ出間思努（２０）がＪ３群馬へ期限付き移籍すると発表した。期間は来年２月１日から６月３０日までで、札幌の事情により途中復帰が可能な育成型によるもの。試合経験を積ませることが目的となる。出間はクラブを通じ「難しい決断でしたが、今の僕には外に出て色んな刺激をもらい、成長することが大切だと思い決断しました」などとコメントした。また今年６月に同じく群馬に期限付き移籍していたＦＷ中