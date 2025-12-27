第32回 【柚木麻子連載】あったかいココアには、不思議な力がある。12月のココア会議のススメ小林カツ代さんの本は変わらずどれも好きだが、同時に読んでいてコンプレックスを刺激される箇所もある。それは幼い頃のケンタロウさんもまりこさんも、お手伝いをよくするばかりか、食べ物の好き嫌いがないとてもよい子なところだ。子どもと一緒にキッチンに立ち、しっかり食育もしているカツ代さん、くわえてあの美味しそうなご飯の