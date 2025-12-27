湧水町できのう26日夕方、道路にいた高齢女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 伊佐湧水警察署によりますと26日午後5時半すぎ、湧水町米永の県道で、道路上にいた86歳の女性が軽乗用車にはねられました。女性は病院に搬送されましたが、およそ6時間後に死亡しました。 現場は片側1車線の横断歩道のない直線道路で、軽乗用車を運転していた湧水町の50代のケアマネジャーの女性は、「気が付いたら女性が道路上に立ってい