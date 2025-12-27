ホープフルステークスの買ってはいけない馬券 【関東騎手＆関東馬】 所属別成績を見ると、関東馬は［3・3・4・54］、関西馬は［7・7・6・66］。 関東騎手は［1・1・4・64］、関西騎手は［6・5・6・48］。 人馬共に西が圧倒的に優勢。 ここまではよくある話だが、問題は関東馬に関東騎手が騎乗した場合。 これが［0・0・2・37］と何と連対例なし。 掲示板内というくくりで見てもわずか７頭という有り様である。