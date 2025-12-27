大晦日から正月三が日にかけて、大阪など近畿の中部と南部では晴れる所が多い見込みです。一方、北部では雲が広がりやすく、雨や雪の降る所が多いでしょう。また、正月明けには強い寒気が流れ込み、新春寒波となる可能性もあります。28日〜1月3日28日は、近畿の中部と南部では大体晴れるでしょう。北部では、午前中は雪や雨の降る所がありますが、午後は晴れ間が広がる見込みです。29日は、前線が日本付近に近づくでしょう。午前中